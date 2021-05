Da Belotti-Singo e Rebic-Tomori. Gazzetta dello Sport: "Torino-Milan, tutti in gol"

vedi letture

"Torino-Milan, tutti in gol", scrive stamane La Gazzetta dello Sport. 17 marcatori per il Torino, 16 per il Milan: le più brave a mandare in rete più giocatori in questa Serie A, con solo l'Udinese che tiene il passo dei granata. Da Belotti a Vojvoda nel Toro, poi Sanabria, Mandragora e anche Rincon: tanti marcatori, alcuni anche inaspettati. Nel Milan invece Pioli ha perso sul più bello Ibrahimovic, bomber dal peso importante non solo per le reti realizzate. Ma la squadra si è attrezzata per cavarsela anche senza di lui ed i risultati sono stati eccellenti. Ma anche la difesa ha fatto il suo: oltre a proteggere Donnarumma, in sei hanno trovato la rete. Manca Kjaer...