Da incendiario a felice pompiere. La Gazzetta dello Sport: "Pirlo ci ha preso gusto, altra finale"

Ci ha preso gusto, il "debuttante" Andrea Pirlo, che il diciannove maggio potrà giocarsi un'altra finale. E ci ha preso gusto anche a difendersi, perché ieri la sua Juve si è garantita un altro clean sheet, dopo i quattro di campionato: "Nato incendiario, teorizzando il 3-2-5 - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -, si sta scoprendo felice pompiere, sostituendo Cuadrado con Chiellini e chiudendo col 5-3-2". Il tecnico "si gode i suoi pirati", Demiral e De Ligt, che a ogni chiusura festeggiavano come se avessero segnato un gol. "Se gli attaccanti dell'Inter ci avessero messo lo stesso furore, la stessa fame - aggiunge il quotidiano -, la partita sarebbe finita in altro modo". Nella partita dominata in campionato i nerazzurri hanno dimostrato di avere valori tecnici non inferiori, ma nella doppia sfida di Coppa Italia la squadra di Conte ha fatto capire di non essere ancora in grado di ripetere in serie prestazioni di quel livello: "Per tare di concentrazione ha regalato gol all'andata; per carenza di rabbia non ne ha fatti al ritorno. Anche con lo Shakhtar, l'Inter ha pagato dolorosamente due 0-0. Non è una coincidenza e non è solo colpa delle punte. Bisognerà riflettere sul gioco".

Lukaku, rimpianto della semifinale d'andata, è la grande delusione del ritorno. Il belga non è mai riuscito ad essere pericoloso, al pari di Lautaro. "Male anche Eriksen - prosegue la rosea -, che è tutto piede, ma non ne ha azzeccata una". La magra consolazione di Conte, dopo una serata così, è la consapevolezza immutata di poter competere con i campioni in carica per lo Scudetto.