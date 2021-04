Damascelli su Il Giornale: “McKennie & Co. Risultati mediocri in campo, alla grande in balera"

vedi letture

Il giornalista Tony Damascelli, sulle colonne de Il Giornale, scrive della questione più spinosa al momento in casa Juventus. Eccola la nuova triade bianconera, roba buona di ogni dove - si legge - brasiliani, americani, argentini, un gruppetto di sfacciati ai quali non è parso vero di poter festeggiare lo schiaffo del Benevento o la vergogna della Champions League. Hanno ballato dunque, fregandosene dei divieti, loro non si fermano al coprifuoco. McKennie-Arthur-Dybala, una combinazione tattica di mediocri risultati sul campo - continua Damascelli - in balera però vanno alla grande, da fare fessi quelli che, sempre là fuori, osservano le norme; dunque un raduno serale, una quindicina di similcongiunti. La Juve ha smarrito la propria identità - conclude - in campo e in sede, insegue modelli che non appartengono alla sua storia, tradizione.