Damascelli su Tuttosport: "Italia, i facili pronostici fanno male. Meglio la prudenza"

Tony Damascelli sulle colonne di Tuttosport riflette sull'Europeo che inizierà stasera. La vergogna del 2018 deve essere cancellata perché è come se fosse un sospeso da regolare e non può essere un sogno, ma un dovere perché l'Italia può essere tra le prime 4 del torneo e lo deve dimostrare dopo quello che finora è stato un esame a distanza. La partenza ideale è proprio rappresentata dalla Turchia, squadra di spigoli e potenza atletica, quando la nostra dote migliore è la qualità tecnica. Certo è che la condizione di salute di alcuni giocatori non fa ben sperare, così come andranno valutate le isterie dei singoli che in campo internazionale vengono sempre pagate a caro prezzo. Per questo è meglio essere prudenti, guardando anche ai risultati ottenuti dai nostri club nelle coppe, prima di fare facili pronostici che hanno sempre fatto male. Per arrivare alla meta dobbiamo soffrire.