Danilo guida la ripresa. Tuttosport: "Tocca al senatore bianconero ricaricare il gruppo"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus e a Danilo con il titolo seguente: "Tocca al senatore bianconero ricaricare il gruppo". Il brasiliano non sarà impegnato in Nazionale e una volta che CR7 e il Portogallo avranno salutato il centro sportivo, avrà il compito di riportare il sereno tra i bianconeri. Ci sarà più affluenza rispetto alle scorse soste, ma la presenza dell'ex City servirà con gli atteggiamenti a far comprendere l'importanza di ripartire con il piede giusto. Danilo è considerato intoccabile nonostante i 30 anni e gli viene riconosciuto anche dal gruppo storico un ruolo di riferimento.