Derby di Coppa. Il QS: "Inter e Milan alla ricerca della serenità perduta"

"Inter e Milan alla ricerca della serenità perduta", titola il QS stamane in edicola. Il derby è sempre il derby e se fino all'ultimo poteva sembrare un impegno secondario il derby di stasera si è trasformato in una prova di resilienza. Per l'Inter la sfida di stasera diventa la chance giusta per dimostrare la pronta reazione da parte della squadra e soprattutto del reparto offensivo. Per i rossoneri deve essere la risposta alla debacle casalinga contro l'Atalanta. Conte e Pioli vivono la vigilia di un derby emotivamente simile con il tecnico nerazzurro che ha ribadito come il campionato sia più importante, ma al tempo stesso sa che battere il Milan stasera vorrebbe dire minare ulteriormente le certezze della capolista.