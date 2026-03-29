Dimarco spegne le polemiche dopo l'esultanza di giovedì, Libero: "L'Italia s'è desta"
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"L'Italia s'è desta". Questo il titolo con cui l'edizione odierna di Libero apre le pagine sportive. Il riferimento è alle dichiarazioni di ieri di Federico Dimarco in conferenza stampa in cui rispedisce al mittente le accuse di arroganza arrivate dopo le immagini trasmesse di una sua esultanza al passaggio del turno della Bosnia, avversaria degli azzurri nell'ultimo atto del playoff per il Mondiale.
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