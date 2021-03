Diritti tv. Il QS: "Respinta l'offerta di Sky. Rientrano in corsa anche Amazon e Mediaset"

vedi letture

"Respinta l'offerta di Sky. Rientrano in corsa anche Amazon e Mediaset", titola il QS oggi in edicola. La partita sui diritti TV ancora non è finita, è rimasto in ballo un pacchetto, per il quale i club di A hanno detto no ad una proposta di Sky. Non è bastato alzare l'offerta da 70 a 87.5 milioni l'anno per il pacchetto che prevede tre gare in co-esclusiva. Ora si procederà ad un nuovo bando, con obiettivo 100 milioni: e potranno tornare in corsa Mediaset e Amazon.