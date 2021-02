Donnarumma tesoro da blindare. Corriere della Sera: "Tre ostacoli per il rinnovo"

Il Corriere della Sera oggi si sofferma sul rinnovo di Donnarumma, titolando: "Tre ostacoli per il rinnovo". Dietro il primato in classifica del Milan molti meriti si ascrivono al suo giovane-vecchio portiere. Decisivo in campo, cresciuto in personalità e autorevolezza. Ora però è tempo di pensare alla trattativa per il rinnovo del contratto. Ora occorre accelerare perchè Donnarumma sarebbe potenzialmente libero di firmare per un altro club, anche se non lo farà. I manager rossoneri restano fiduciosi sulla fumata bianca, ma non negano che allo stato attuale non mancano difficoltà a raggiungere l'intesa. Primo ostacolo di natura economica: Raiola chiede 10 milioni, il Milan arriva a 7 più bonus. Secondo ostacolo relativo alla clausola rescissoria: il Milan la vorrebbe sopra i 40 milioni, Raiola non oltre 30. Ultimo ostacolo la durata del contratto: il Milan vorrebbe una durata di 4 anni, l'entourage del giocatore qualcosa in meno.