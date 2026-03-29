Dopodomani la trasferta in Bosnia, Il Giornale: "Italia arrogante? No, inquieta"
"Italia arrogante? No, inquieta". Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Giornale apre la pagina sportiva. Il riferimento è alle parole di ieri di Federico Dimarco che ha rispedito al mittente le accusa di arroganza arrivate dopo l'esultanza mostrata in tv dopo la qualificazione della Bosnia alla finale del playoff Mondiale.
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