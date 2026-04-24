Duello in campo, ma anche sul mercato. QS in apertura: "Milan-Juve, sfida totale"

Il duello tra Milan e Juventus passa dal campo (domenica sera la super sfida di San Siro) al mercato, come sottolinea oggi QS nel titolo principale della sua prima pagina: "Milan-Juve, sfida totale. Domenica in campo, ma anche sul mercato sono rivali", si legge sul quotidiano.

I due box nel taglio basso sono invece dedicati alla Cremonese, oggi a caccia di punti salvezza in trasferta contro il Napoli ("Cremonese, la salvezza passa da Napoli. 'Gara difficile ma vale oro, via la paura'), e all'Inter capolista, vogliosa di trattenere a Milano sia Hakan Calhanoglu che Marcus Thuram ("Calha-Thuram, i due pilastri non si toccano. Prestazioni e gol, sono tornati ad incidere. Già bloccato Muharemovic per il 2026-27").

Di spalla spazio alle ultime parole del ministro allo Sport e ai Giovani Andrea Abodi sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali e sullo strappo tra Claudio Ranieri e la Roma: "Abodi dice no al ripescaggio. Ranieri-Roma, ora è finita".