Dybala e la clausola da 20 milioni. Gazzetta: "Il bivio tra l'argentino e la Roma"

vedi letture

Paulo Dybala compie oggi 29 anni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, forse l’ultima fase in cui un giocatore può definirsi dentro alla sua “comfort zone”. Dopo le otto ore al giorno che ha sostenuto nel recente periodo per andare al Mondiale, l’allenamento a porte aperte dell’Argentina ha suscitato molto entusiasmo anche in lui. Una volta superata la Coppa del Mondo, Dybala tornerà a Roma con le pressioni che competono sulle spalle di un attaccante del suo livello: dover riportare in alto i giallorossi. Ciò che peserà sulla Roma, è la clausola da 20 milioni presente nel suo contratto. Una sorta di passe-partout con cui l’argentino si è voluto riservare il diritto di poter lasciare Trigoria qualora non arrivasse la qualificazione in Champions League. Arma che per la Roma può essere a doppio taglio, come riferisce la Rosea.