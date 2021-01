Dzeko-Fonseca, rottura totale. Corriere dello Sport: "Il bosniaco non convocato, compagni irritati"

vedi letture

Sono giorni tumultuosi a Trigoria, scrive il Corriere dello Sport. I più complicati da quando ci sono i Fredkin. Il derby ha spazzato via illusioni ma anche certezze e tutto è diventato più difficile. Il rapporto tra Fonseca e Dzeko è arrivato a un punto di non ritorno. Tra i due i rapporti non sono mai tornati normali dopo la lite al termine dell'eliminazione col Siviglia in agosto. Il quotidiano svela alcuni retroscena: "Martedì sera, nel sottopassaggio e negli spogliatoi sono volate parole grosse, prima tra Dzeko e un collaboratore dello staff, poi anche con l'allenatore. Il clima è diventato rovente e qualcuno si è anche messo in mezzo per evitare il peggio". Quella di non convocarlo con lo Spezia è stata una "scelta dura che ha scatenato la reazione dei giocatori. Anche Fazio avrebbe avuto un confronto abbastanza acceso con l'allenatore, che invece sarebbe rimasto molto deluso da Pellegrini, che ha preso le difese del capitano suo amico. I giocatori sono schierati in quel momento dalla parte del capitano, contestando la scelta del tecnico".