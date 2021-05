È la fine di un ciclo. Gazzetta dello Sport: "Buffon, addio alla Juventus con rimpianti"

vedi letture

"Buffon, addio alla Juventus con rimpianti", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Lo ha già fatto, ma a certe cose non ci si abitua. Ha preparato un po' tutti, ma a certe cose non si è mai pronti. Ed il secondo addio non è più facile del primo. Il secondo addio di Gigi Buffon lascia qualche rimpianto e un po' di amarezza che affiora in superficie. Il portiere dà l'annuncio alla vigilia della sfida contro il Sassuolo che lo vedrà titolare, a pochi giorni dalla sofferenza vissuta in panchina contro il Milan. Un osservatore partecipe, ma sempre un osservatore. Così si è sentito in stagione Gigi, e così ha deciso di dire addio, ancora, alla Juventus. Ma non al calcio. Perché si sente ancora giocatore. Avrebbe voluto giocare qualche partita "pesante" in più e sentirsi più coinvolto all'interno dello spogliatoio. Non è stato così e allora spunta quel "togliere il disturbo" nelle sue dichiarazioni di addio.