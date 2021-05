È la resa dei... Conte. Il Giornale: "Può togliere alla Juve il sogno Champions"

Alla resa dei...Conte, scrive il Giornale sottolineando come il tecnico nerazzurro, a dieci anni dai trionfi in bianconero può togliere alla sua ex squadra il sogno Champions. La Juventus sta vivendo un momento di grande imbarazzo, scrive il quotidiano, perché nessuno può ipotizzare un futuro prossimo che può dipendere dal risultato di oggi ma da quanto può anche prescindere. L'Inter giocherà come se dovesse ancora vincere lo scudetto. Mentre i bianconeri sono sull'orlo di una crisi d'identità oltre che di un crollo finanziario, nel caso ormai assai probabile di una mancata qualificazione alla Champions League.