Corriere di Bergamo: "L'uovo di Colombia. Muriel e Zapata stendono l'Udinese"

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Atalanta con il titolo seguente: "L'uovo di Colombia. Muriel e Zapata stendono l'Udinese". Difesa a quattro, tanta qualità, ma anche forza fisica. E' questa la Dea che ha battuto i friulani in una sfida tutt'altro che semplice, a tratti scritta, a tratti terribilmente incerta forse a causa di un modulo anche meno coperto nella filosofia rispetto al 3-4-1-2 usuale. Escludendo un suicidio interista, per il finale di stagione, l'obiettivo logico dell'Atalanta può essere il secondo posto, ma Gasperini, finché la matematica non lo esclude, potrà sognare lo scudetto.