Il Messaggero su Lazio-Roma: "Il derby del silenzio: mai visto con lo stadio vuoto"

vedi letture

"Il derby del silenzio: mai visto con lo stadio vuoto". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina alla sfida tra Lazio e Roma. Venerdì la stracittadina si giocherà in un Olimpico deserto a causa del Covid: non era mai successo. Dal rinvio per neve al black-out, le "prime volte" di un confronto cominciato l'8 dicembre del 1929.