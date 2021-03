La Stampa: "Kessié, il colpo dello specialista. Il Milan si salva in extremis"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al Milan al suo interno con il titolo seguente: "Kessié, il colpo dello specialista. I rossoneri si salvano in extremis". Prova opaca della squadra di Pioli che però riesce a raggiungere l'Udinese a San Siro al 96' e a fare 1-1: il pari è firmato dall'infallibile ivoriano dal dischetto. Si tratta del 16° rigore concesso quest'anno in Serie A e del 19° in stagione.