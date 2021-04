La Stampa, parla l'economista Cottarelli: "Nel calcio il mercato non vale"

vedi letture

"Nel calcio il mercato non vale". Queste le parole che Carlo Cottarelli ha rilasciato a La Stampa che a sua volta le ha riportate nel taglio laterale della prima pagina nell'edizione odierna. L'economista spiega: "Il libero mercato non regge, al calcio serve un tetto salariale. In altri settori nessuno paga stipendi che non può permettersi. Altrimenti fallirebbe".