La Stampa sulla situazione della Juventus: "Vicolo cieco"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Vicolo cieco". I bianconeri, ora quinti in classifica, non cambiano. Pirlo chiuderà la stagione con la Vecchia Signora. Tensioni dopo il ko con il Milan: alterco tra Nedved e Paratici. Domani Madama torna di nuovo in campo, non c'è tempo per ribaltoni.