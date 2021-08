Tuttosport in apertura: "Dybala day". Incontro con l'agente per il rinnovo

“Dybala day” titola Tuttosport in apertura odierna. Vigilia di ferragosto caldissima di casa Juventus: in programma l’incontro con l’agente dell’argentino per il rinnovo del contratto fino al 2025 e in serata l’amichevole con l’Atalanta davanti a 15.000 persone, dove Dybala farà coppia con Cristiano Ronaldo. Intanto la fumata bianca per Locatelli è vicina.

Torino - “Belotti verso il sì” si legge sul quotidiano in riferimento alla squadra granata. Il gallo sembrerebbe deciso ad accettare la proposta di rinnovo del club anche se non è da escludere un assalto finale di Roma e Fiorentina per il neo campione d’Europa.

Inter - “Addio a Gino Strada. Il ricordo di Moratti: “Ha fatto del bene senza pretendere nulla in cambio”, riporta il quotidiano in taglio laterale.

Coppa Italia - “Avanzano tutte le squadre di A”, campeggia sempre in taglio laterale. Passano ai sedicesimi Fiorentina, Genoa, Spezia e Udinese. Oggi si giocano altre quattro partite.