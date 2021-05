Febbre a 90. La Stampa: "Il pari del Milan riaccende le speranze Champions della Juventus"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus al suo interno. I bianconeri si erano rassegnati dopo il successo del Napoli ed il gol di Simy che aveva salvato i sardi già nel pomeriggio, ma la squadra di Semplici ha giocato la sua partita a San Siro e quella di Pioli non è stata capace di superarla. Nuove speranze per la Juventus, mentre il Milan dovrà fare i conti con un contraccolpo psicologico durissimo. Pirlo dovrà fare il proprio dovere ed aspettare gli eventi con la Lega che comunicherà gli orari delle partite solamente oggi, ma i bianconeri non anticiperanno vista la finale di Coppa Italia mercoledì. Le partite che conteranno saranno tutte giocate in contemporanea.