Finale di Champions, La Stampa: "Il City sogna il primo trionfo ma il Chelsea cerca l'impresa"

"Il City sogna il primo trionfo ma il Chelsea cerca l'impresa". Questo il titolo con cui La Stampa presenta la finale di Champions di stasera tra Manchester City e Chelsea. Una finale tutta all'inglese questa sera allo Stadio do Dragão di Oporto dove si affronterranno Guardiola e Tuchel. È un appuntamento con la storia per i Citizen, che questa coppa non l'hanno vinta mai e adesso partono da favoriti, e per Tuchel, che ha un curriculum ricco di titoli nazionali in Francia e Germania, ma è ancora digiuno di trofei continentali.