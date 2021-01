Fiorentina, caccia alla punta. Il QS: "Intreccio per Caicedo, blitz per Nsame"

La Fiorentina andrà a caccia di una punta. L'obiettivo è Caicedo, ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. L'ultimo nome è quello di Nsame, attaccante dello Young Boys, su cui ci sarebbero stati anche dei contatti tra i club. La Fiorentina ha chiesto il prezzo del cartellino e lo Young Boys ha sparato alto. I viola non vorrebbero investire più di sette milioni, cifra che poi sarebbe la stessa anche per Caicedo. Al tempo stesso al ds Tare piace molto Biraghi. Non è da escludere che il discorso possa tornare di attualità nel momento in cui i due club si siederanno per parlare di Caicedo. A scriverlo è il QS.