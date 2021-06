Fiorentina, casting per l'allenatore. QS: "Lo Spezia non molla Italiano. Burdisso punta Heinze"

vedi letture

Il nome forte per la panchina della Fiorentina è Vincenzo Italiano dello Spezia. Secondo quanto scrive La Nazione il fresco rinnovo tra lo Spezia e l'allenatore non dovrebbe essere un problema, anche se qualche difficoltà c'è. Intanto i viola si guardano anche attorno: ieri è tornata a chiedere la disponibilità a Rudi Garcia. Come nei mesi scorsi è tornato d'attualità il nome di Marcelino del Bilbao e si è fatto un nuovo focus su Tedesco. Il nome a sorpresa semmai può essere quello di Patrick Vieira. Altra idea quella relativa a Gabriel Heinze, attualmente sulla panchina dell'Atlanta United in Mls su cui sembrerebbe che sia Burdisso a spingere e avere l'idea. Da Italiano a Heinze, senza dimenticare Fonseca.