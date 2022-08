Fiorentina-Cremonese, la moviola della Gazzetta: “Giusto il rosso. Bene la prova di Sacchi”

vedi letture

La Gazzetta dello Sport giudica più che sufficiente la prova dell’arbitro Juan Luca Sacchi in Fiorentina-Cremonese. Giuste le ammonizioni - si legge - e soprattutto l’espulsione di Escalante: entra malissimo e scomposto su Kouame. Per il resto non ci sono episodi particolari da moviola che gli facilitano la buona gestione della gara. E se un arbitro non si fa notare troppo, in generale significa che ha diretto bene.