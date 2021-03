Fiorentina, giallo Kokorin. QS-La Nazione: "Il rientro del russo slitta ancora"

Giallo Kokorin in casa viola. Il russo rientrerà lunedì da Roma, e solo allora conoscerà il suo nuovo allenatore e cominciare il percorso di riabilitazione sul campo dopo il fastidio muscolare che lo ha costretto al dare forfait dal 3 marzo. La missione è quella di trasformarsi in una risorsa per questa coda di stagione, quando in 50 giorni si giocherà il futuro della Fiorentina. Con i viola ha firmato un contratto di tre anni e mezzo ma la missione è quella di riuscire a far conoscere, almeno in parte, il suo potenziale. A scriverlo è La Nazione.