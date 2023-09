Fiorentina, Gonzalez dopo il rinnovo torna convocato? CorFio: "Nessuna voglia di rischiare"

Il Corriere Fiorentino ripercorre l'ultimo anno un po' tribolato di Nico Gonzalez con la Fiorentina per fare un quadro di come si è arrivati al rinnovo fino al 2028 ufficializzato nel pomeriggio di ieri. Dalle parole di Barone sul Qatar a qualche fischio da parte dei tifosi dopo la sostituzione dopo 7' in casa con l'Inter, nella seconda parte della scorsa stagione è cambiato tutto. Poi la maglia numero 10 e ora la firma sul prolungamento.

"Sono molto felice - ha detto l’argentino dopo la firma - è bellissimo stare in questa squadra e in questo club e fosse per me rimarrei a vita". Il dolore all’anca che lo aveva costretto a uscire dopo il primo tempo della sfida col Genk e a saltare la successiva trasferta di Udine è ormai alle spalle, ma nessuno ha voglia di rischiare: Gonzalez rientrerà tra i convocati, ma solo nella rifinitura di oggi si capirà se potrà addirittura partire dall’inizio.