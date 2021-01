Fiorentina, Il QS-La Nazione: "L'unica risposta si chiama vittoria"

Un’altra partita da vincere, senza alternative. Così scrive il La Nazione sulla Fiorentina che stasera sfida il Crotone allo Stadio Franchi. Prandelli ha scelto di intitolare la missione da 3 punti a un giocatore particolare, Ribery: "Ci sono stati i chiarimenti dovuti, Franck è un campione, sono convinto che ci farà vincere". L’allenatore sa che la Fiorentina non si gioca tutto, ma tantissimo. Da quando c’è lui almeno quattro vigilie sono state come questa: Benevento, Genoa, Bologna, Cagliari e solo l’ultima volta è andata bene, gol di Vlahovic su assist di Callejon. Lo 0-6 di Napoli è stato un punto bassissimo, alla fine del primo tempo negli spogliatoi la tensione è stata alta e Ribery non è rientrato in campo. Impossibile non notare la coincidenza, bene ha fatto ieri Prandelli a chiudere ufficialmente la questione.