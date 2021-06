Fiorentina, Il QS-La Nazione: "Stallo per Italiano ma si tratta ancora"

Vincenzo Italiano è ancora al centro dei pensieri della Fiorentina, ma i viola sono impegnati anche a non creare un caso diplomatico con lo Spezia, avvicinatosi tra l'altro a Ranieri nelle ultime ore. I nodi da risolvere sono due: la clausola da un milione netto per liberare il tecnico e farlo ricongiungere al suo staff di otto persone, ma soprattutto c'è il discorso legato allo staff visto che i liguri hanno chiesto una contropartita per liberarlo. L'esito della trattativa non è ancora scontato, Italiano resta in pole, ma il club di Commisso sta tenendo caldi come alternative Fonseca e Liverani, con il primo nettamente favorito. A riportarlo è il QS-La Nazione.