Fiorentina, La Nazione: "Vlahovic-Muriel: notte da brividi. C'è l'Atalanta"

"Vlahovic-Muriel: notte da brividi. C'è l'Atalanta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione. Dopo il pareggio di Genova contro il Genoa, la Fiorentina scenderà in campo questa sera al "Franchi". Impegno molto difficile per i viola che cercano punti salvezza. Fra le mura amiche arriverà infatti l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, avversario per nulla facile e che vuole puntare all'immediato ritorno in Champions League.