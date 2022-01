Fiorentina, QS: "Dragowski, la scelta più delicata Rebus portiere contro il Genoa"

vedi letture

Nodo portiere per Vincenzo Italiano. La prestazione di Napoli di Dragowski porta il tecnico della Fiorentina a fare delle valutazioni per il ruolo di estremo difensore per il match di domani contro il Genoa. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Dragowski, la scelta più delicata Rebus portiere contro il Genoa".