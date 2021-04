Fiorentina ko con il Sassuolo, l'apertura di QS: "Che umiliazione, scatta il ritiro"

vedi letture

Una sconfitta che brucia per la Fiorentina. I viola vengono superati 3-1 in casa del Sassuolo dopo essere passati inizialmente in vantaggio con un bel gol di Bonaventura. La formazione di Beppe Iachini torna a vedere la zona retrocessione con solo cinque punti di vantaggio sul Cagliari. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS: "Che umiliazione, scatta il ritiro".

Inter a Napoli - "Conte avverte: 'Una trappola considerarci già in porto'". Questo il titolo dedicato all'Inter. I nerazzurri di Antonio Conte chiuderanno il turno di oggi scendendo in campo a Napoli contro la formazione di Gennaro Gattuso in un match interessante e importante per i quartieri alti della classifica.

Milan in campo alle 12.30 - La prima squadra a scendere in campo oggi sarà il Milan. La squadra di Stefano Pioli sfiderà il Genoa alle 12.30 senza lo squalificato Zlatan Ibrahimovic. A sostituire lo svedese ci sarà Rafael Leao dal primo minuto. Questo il titolo a riguardo: "Pioli con Leao per ritrovare il passo sicuro a San Siro".

Juve senza CR7 - Assenza pesante per la Juventus. Questo pomeriggio la squadra di Andrea Pirlo sarà impegnata al Gewiss Stadium contro l'Atalanta senza Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha accusato un problema ai flessori e non ci sarà. Questo il titolo in taglio alto: "Ronaldo, stop per gli Europei. E se si ferma anche lui...".