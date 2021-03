Fiorentina-Parma, la moviola del Corriere dello Sport: "Parata di Pulgar, rigore netto"

Moviola di Fiorentina-Parma sul Corriere dello Sport, secondo cui la direzione di Abisso è sufficiente. La chiude con 35 falli, 3 ammoniti e tanti episodi, tutti giudicati in maniera più o meno corretta. Nessun dubbio sul rigore assegnato al Parma: "parata" di Pulgar col braccio sinistro. Un dubbio sul gol di Milenkovic, che riceve da Bani in fuorigioco: tutto risolto dal Var visto che non è Vlahovic a colpire di testa ma Bani, dunque è una giocata. Ok la rete di Krunic.