Furia Ronaldo. La Stampa: "CR7, graziato dall'arbitro, replica così alle critiche"

"CR7, graziato dall'arbitro, replica così alle critiche", titola stamane La Stampa. Mezz'ora è bastata per zittire i tribunali social e i critici di memoria corta. Una tripletta che sigilla la vittoria della Juventus e custodisce le speranze di rimonta, complicate, sull'Inter. Tre gol e un'ombra per CR7: oltre all'incornata del vantaggio, al rigore procurato e alla terza rete di mancino, c'è un fallo su Cragno sanzionato con il giallo che sarebbe potuto costare molto di più. Il piede è altissimo e l'entrata brutta, con il portiere che crolla sanguinante al volto. Succede sull'uno a zero, ma se l'arbitro sbaglia Ronaldo non ha colpe.