Garanzini su La Stampa: "Juve, individualità impresentabili. C'è una stagione da salvare"

vedi letture

"Tutto è bene quel che ancora può finire bene". Esordisce così Gigi Garanzini, che dalle colonne de La Stampa fornisce il suo punto di vista sul match di ieri tra Porto e Juventus, sottolineando come ai due gol regalati si sia sommata una prestazione collettiva ben peggiore di quella di Napoli. È un momento "di individualità impresentabili" (il riferimento è a Kulusevski e Chiellini, ma anche a Ronaldo) e di assenze pesanti, ma tra tre settimane c'è una stagione da salvare. L'aspetto più grave, secondo il noto giornalista, è che i bianconeri non abbiano mai trovato una traccia di manovra, un collegamento tra i reparti. Una partita in cui sarebbe forse servito un time-out, ma nella quale nemmeno l'intervallo è bastato. Soltanto nel finale la squadra ha iniziato a produrre, finendo per trovare la via del gol con Chiesa, che ha ridato speranza in vista del match di ritorno.