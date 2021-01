Ghirelli confermato alla presidenza della Lega Pro: le aperture dei principali quotidiani

Dopo le elezioni della Lega B, che hanno visto la conferma di Mauro Balata alla presidenza, ecco che ieri si sono tenute quelle di Lega Pro, con un'altra riconferma, quella di Francesco Ghirelli, che guiderà la terza serie italiana anche per il prossimo quadriennio.

Di questo se ne sono occupati anche i principali quotidiani italiani, a partire da Tuttosport: "Lega Pro, parte il Ghirelli bis per costruire la nuova Serie C". Che spiega poi: "Il presidente uscente riconfermato alla guida della terza serie con 49 voti a 3, Ludovici e Vulpis nuovi vice. «La rielezione conferma il buon lavoro di questi anni. Ora sostenibilità dei conti e campionato dei giovani»".

"Ghirelli resta presidente. «Avanti con le riforme. In Serie C più spazio ai playoff e guardiamo anche all'estero»" è invece l'apertura del Corriere dello Sport, che ha poi aggiunto: "La “lega dei comuni d’Italia” guarda ai palcoscenici internazionali per uscire dalla crisi. Francesco Ghirelli, confermato ieri alla guida della Serie C, punta sull’aspetto commerciale in un quadriennio che dovrà rappresentare un punto di svolta per le società al limite della soglia del professionismo. «Abbiamo grandi obiettivi: la sostenibilità economica del sistema, la riforma dei campionati, i diritti tv della Lega Pro all'estero e la patrimonializzazione dei club» sono le prime promesse post elezione. Nonostante le continue voci di possibili ribaltoni, un must per la categoria, il numero uno uscente è stato rieletto con una maggioranza bulgara (a scrutinio segreto): 49 voti a favore contro le 3 preferenze per lo sfidante Andrea Borghini; una società si è astenuta, tre le schede bianche".

Di più ampio respiro, invece, La Gazzetta dello Sport, che sul tema elezioni parte da quelle della Federazione: "Gravina non è solo. Nella corsa alla Figc adesso c’è anche Sibilia". Più nel dettaglio, "Il leader della Lega Dilettanti ha presentato la sua candidatura nell’ultimo giorno utile. Ghirelli confermato alla guida della Lega Pro", con conseguente presentazione del nuovo organigramma: "I due posti da vicepresidente sono andati al giornalista economico-sportivo Marcel Vulpis (vicepresidente vicario) e al dirigente di Sport e Salute Luigi Ludovici, mentre nel direttivo entrano Alessandra Bianchi (Padova), Mauro Bosco (Vis Pesaro), Angelo D’Agostino (Avellino), Orazio Ferrari (Pistoiese), Antonio Magrì (Virtus Francavilla) e Patrizia Testa (Pro Patria)".