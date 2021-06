Gigi Riva a Il Messaggero: "L'Italia gioca e segna, parte tra le favorite"

Intervista a Il Messaggero per il grande Gigi Riva: "L'Italia gioca e segna, parte tra le favorite" dice Rombo di Tuono. L'ex Cagliari ha parlato delle sue avventure da team manager della nazionale agli Europei con le finali perse contro Francia e Spagna ("Grandi uomini e grandi giocatori in nazionale. Come oggi") e ha poi parlato della nazionale del Mancio: "Insieme a Francia, Spagna, Inghilterra e Germania, mai darla per morta, è tra le favorite. Roberto ha lavorato seriamente: l'Italia gioca e segna".