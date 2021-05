Glik ha nostalgia di casa. La Stampa: "Il difensore polacco può tornare al Torino"

vedi letture

Kamil Glik - scrive La Stampa - si è di nuovo offerto al Torino, questa volta non lasciando insensibile il club di Urbano Cairo. Il giocatore ha l'opportunità di tornare, cinque anni dopo, perché in un tempo di grande cambiamento può essere di nuovo utile. La sua tempra da guerriero piace ad allenatori come Juric e inoltre potrebbe responsabilizzare i nuovi sul peso di una maglia che in pochi, ultimamente, hanno capito.