Hellas, Corriere di Verona in taglio alto: "Udogie e Cancellieri in rampa di lancio"

vedi letture

Via i prestiti, l'Hellas Verona dovrà attingere molto dal mercato per consegnare ad Eusebio Di Francesco una squadra competitiva, così come dalla Primavera, come al solito secondo la filosofia societaria. I due giovan i più promettenti sono Udogie e Cancellieri, stando a quanto scritto in prima pagina dal Corriere di Verona: "Udogie e Cancellieri in rampa di lancio".