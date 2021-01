Hellas, la vittoria in casa manca da oltre due mesi. Corriere di Verona: "Occhio al Crotone"

vedi letture

"Hellas, occhio al Crotone. Tabù Bentegodi da sfatare". Titola così in prima pagina il Corriere di Verona in merito alla sfida interna contro il Crotone in programma oggi. Per il quotidiano si tratta di una partita difficile, in cui ci sono in palio tre punti importanti. A maggior ragione perché l'Hellas Verona non vince al Bentegodi dal 2 novembre scorso.