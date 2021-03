Corriere del Mezzogiorno: "Il futuro della panchina del Napoli è anche una questione di stile"

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis ha deciso che fino al termine della stagione il suo staff tecnico non è in discussione: l'obiettivo è rincorrere il quarto posto, per la qualificazione in Champions, poi l'avventura di Gattuso finirà. Giusto che il presidente cominci i suoi sondaggi, da Sarri a Fonseca passando per Juric e Italiano, ma il tecnico vuole lasciare gli azzurri nelle migliori condizioni, dunque serve lavorare senza troppi disturbi. Almeno formalmente - si legge - lasciamogli concludere il suo lavoro. Questione di stile.