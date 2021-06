Corriere della Sera: "Azzurri contro l'Austria per il sogno Europeo"

vedi letture

"Azzurri contro l'Austria per il sogno Europeo" scrive in prima pagina, in taglio alto, il Corriere della Sera. Partita da dentro o fuori per l’Italia contro l’Austria. Mancini in conferenza ha detto: "Questa è la partita più difficile. Se la superiamo dopo andrà ancora meglio". Negli ottavi inizia un altro Europeo, Verratti in vantaggio su Locatelli, il c.t. può superare Pozzo.