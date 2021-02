Corriere della Sera: "Bud Spencer-Gattuso rischia di prendere uno schiaffo da Terence Hill-Pirlo"

"Bud Spencer-Gattuso rischia di prendere uno schiaffo da Terence Hill-Pirlo" scrive il Corriere della Sera in vista di Napoli-Juve di quest'oggi. Dalla Supercoppa vinta dalla Juve il 20 gennaio si è rovesciato il mondo: Pirlo le ha vinte quasi tutte, Coppa Italia compresa, Gattuso invece sembra essere caduto in un vortice, perdendo contro Verona e Genoa e uscendo dalla Coppa contro l’Atalanta. Quanto basta per avanzare dubbi, voci vere e presunte e reazioni a testa alta di Ringhio, pronto a tutto, come sempre senza filtri. Il vecchio amico Pirlo intanto ha messo alla sua Juve una tuta da lavoro resistente, senza paura di sporcarsi con una difesa vecchio stile e il contropiede ronaldiano. Tutti elementi che fanno pensare a un’altra serata poco scenografica, con la Juve favorita più di quanto non fosse tre settimane fa. Se l’allenatore del Napoli ha tanti problemi, compresa una difesa da reinventare, non è colpa di quello bianconero. Ma vedere uno contro l’altro Bud Spencer e Terence Hill (copyright di Rino) fa sempre un certo effetto. Soprattutto se Bud-Gattuso rischia di prendere lo schiaffo finale da Terence-Pirlo.