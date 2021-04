Corriere della Sera: "Dal Pino sotto attacco ma l'azione di Inter e Juve cadrà nel vuoto"

"Dal Pino sotto attacco ma l'azione di Inter e Juve cadrà nel vuoto" scrive il Corriere della Sera. Le sette sorelle che tengono in scacco il calcio italiano. Dopo aver osteggiato la creazione della media company ora chiedono le dimissioni del presidente della Lega Dal Pino a 3 mesi dalla rielezione. L'attacco è rivolto anche a Gravina e al suo asse col numero uno della Lega. Non è un caso che la lettera sia arrivata a poche ore dal Consiglio Federale in cui il presidente della FIGC ha minacciato di togliere la delega alla Serie A avocandola a sé. La mossa delle 7 sorelle comunque è destinata a cadere nel vuoto: servono 8 firme per inserire un argomento all'ordine del giorno, 14 per la mozione di sfiducia. Ora Dal Pino, che non ha intenzione di dimettersi, risponderà attraverso i propri avvocati ai legati dei 'ribelli'.