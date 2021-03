Corriere della Sera: "Il matrimonio tra l'azienda Juventus e l'azienda CR7 è un fallimento"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così al suo interno: "Il matrimonio tra l'azienda Juventus e l'azienda CR7 è un fallimento". Bianconeri eliminati agli ottavi da un avversario in dieci dopo un'ora di gioco e con un Ronaldo mai così scarico in serate così decisive. La schiena girata sulla punizione del 2-2 con la palla che gli passa sotto le gambe e rotola in rete è un'immagine chiave. E' quella del fallimento europeo del suo matrimonio con la Juventus che doveva consentire il salto di qualità e che ha portato invece i peggiori risultati degli ultimi anni.