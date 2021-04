Corriere della Sera: "Impresa Roma. Per Fonseca missione Manchester, poi sarà quel che sarà"

"Impresa Roma. Per Fonseca missione Manchester, poi sarà quel che sarà" scrive il Corriere della Sera quest'oggi. La Roma soffre con l'Ajax ma ottiene la qualificazione in semifinale di Europa League, difendendosi senza vergogna di farlo. E compattandosi nella serata del miglior Dzeko dell'anno che ha trovato il gol dell'1-1 su assist di Calafiori: gol del 35enne su assist del 18enne. E forse è stato proprio questo il simbolo della qualificazione giallorossa: il più giovane e il più vecchio che portano avanti tutta la squadra. Questa semifinale dà un significato a una stagione sin qui amara con l'attuale 7° posto in campionato e il ko con lo Spezia in Coppa Italia. Per Fonseca missione Manchester, poi sarà quel che sarà.