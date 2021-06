Corriere della Sera: "L'Italia di Mancini bella e vincente"

vedi letture

"L'Italia di Mancini bella e vincente" scrive in prima pagina il Corriere della Sera in riferimento alla vittoria di ieri sera degli azzurri. L'Italia parte bene agli Europei di calcio che si sono aperti allo Stadio Olimpico di Roma. La Nazionale batte la Turchia 3-0, grazie ad un'autorete di Demiral e ai gol di Ciro Immobile e di Lorenzo Insigne. La squadra di Roberto Mancini tornerà in campo il 16 giugno contro la Svizzera per la seconda gara del girone.