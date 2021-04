Corriere della Sera: "Milan, due giorni disgraziati. La corsa Champions si complica"

Il Corriere della Sera fa notare come il Milan sia uscito con le ossa rotto da due giorni disgraziati, fra caos Superlega la batosta di ieri. I rossoneri faranno bene a sottoporsi a un profondo esame di coscienza - si legge - perché partite così, dominate no ma condotte sì fino a un pugno di minuti dalla fine, non le puoi perdere. Pioli non ha convinto granché nella gestione delle situazioni, inoltre il Diavolo pensava con la vittoria sul Genoa di aver messo le mani sul piazzamento in coppa: ora devono ricredersi. Se l'Atalanta oggi passa a Roma è seconda, ma soprattutto se il Napoli piega la Lazio si porta a soli tre punti di distanza. Praticamente niente.