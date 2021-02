Corriere della Sera: "Pirlo pretende una Juventus più forte dell'emergenza"

Pirlo pretende una Juve iù forte dell'emergenza, scrive il Corriere della Sera. L'allenatore della Juve in questo momento di aggrappa più che mai a Cristiano Ronaldo e ai suoi gol per dimenticare l'affollamento in infermeria: Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur, Dybala e Morata sono gli indisponibili e Danilo è squalificato. Con otto giocatori della Under 23 tra i convocati. Ora c'è da capire se questa Juve così corta di giocatori e con alcuni uomini chiave come Bentancur e Kulusevski sotto ritmo, basta per superare l'emergenza.